Tottenham verschaffte sich ohne das geringste Problem erstmals seit fünf Jahren Zutritt zum Feld der Top 4. Beim 13. Heimsieg in der 15. Begegnung mit dem drittklassigen Londoner Quartierverein ragte der frühere Bundesliga-Stürmer Heung-Min Son als dreifacher Torschütze heraus. Beeindruckend ist die Bilanz an der White Hart Lane, welche die Spurs verlassen werden: zwölf Erfolge in Serie und seit der Sommerpause auf sämtlichen Bühnen ungeschlagen.