Hätten Spieler und Staff es nicht auch noch ausdrücklich gesagt, man hätte es dennoch gemerkt: Die Vorfreude auf den Rückrundenstart ist gross beim FC Basel. "Wir haben fünf harte Wochen gehabt. Wir hatten eine gute Vorbereitung, aber jetzt ist es Zeit für die Mannschaft, das es wieder los geht, wieder um Punkte geht. Ich hoffe, dass wir von der ersten Sekunde an bereit sind", sagt Cheftrainer Urs Fischer.

Die Testspiele seien zwar mehrheitlich gut verlaufen, zu vergleichen seien sie mit einem Meisterschaftsspiel aber keineswegs.

Als ersten Gegner in der Rückrunde empfängt der FC Basel den Tabellenachten aus dem Tessin, den FC Lugano. Die Ticinesi haben einen Trainerwechsel hinter sich, grosse Veränderungen erwartet Fischer aber nicht.

Gesund und ruhig wie lange nicht mehr

Und auch beim FCB selber dürften die Veränderungen überschaubar sein. Die Winterpause war so ruhig wie lange nicht mehr. Birkir Bjarnason verliess den Verein in Richtung Aston Villa, Jean-Paul Boëtius wurde nach Genk ausgeliehen, und damit ist die Liste schon komplett. Der Kader wurde somit auf eine Grösse von 25 Spielern ausgedünnt.

Abwesende gibt es verletzungsbedingt keine zu beklagen, nur solche, die sich noch von einer Grippe erholen aber schon wieder trainieren (Taulant Xhaka), solche, die noch mit ihrer Nationalmannschaft am Afrika-Cup weilen (Omar Gaber, der mit Ägypten in den Final eingezogen ist), solche, die nach dem Ausscheiden noch Ferien geniessen (Adama Traoré und Geoffroy Serey Die) und einen, der nach dem Ausscheiden am U20-Turnier in Südamerika noch etwas Rückstand hat: Geburtstagskind Blas Riveros.