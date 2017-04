Bolognas Präsident Joey Saputo, der auch Besitzer von Montreal Impact ist, sagte am Rande der Eröffnung des neuen Trainingscenters des FC Bologna: "Dzemaili weiss seit seiner Ankunft in Bologna, dass er nach Montreal wechseln wird. Wenn Bologna schon drei Runden vor Schluss den Klassenerhalt gesichert hat, wäre ein Transfer bereits im Mai möglich. Dzemaili würde acht Partien mit Montreal verpassen, wenn er die Saison in der Serie A zu Ende spielen würde."

Diese Nachricht wird den Schweizer Nationalcoach Vladimir Petkovic rund ein Jahr vor der möglichen WM-Teilnahme 2018 beunruhigen. Dzemaili selbst, der insgeheim gehofft hatte, im Jahr vor der WM noch in Italien zu bleiben, bestätigte den bevorstehenden Wechsel ebenfalls - zumindest was den Transfer im Sommer betrifft. "Ich bestätige, was im letzten Sommer entschieden wurde. Am Saisonende verlasse ich Bologna und gehe in die MLS zu Bologna", so der 31-jährige Zürcher in Mailand gegenüber italienischen Medien.

Sollte Dzemaili tatsächlich bereits im Mai nach Nordamerika wechseln, würde dies auch die Schweizer Nationalmannschaft betreffen. Am 9. Juni spielt die Schweiz ein WM-Qualifikationsspiel auf den Färöer. Dzemaili würde relativ kurzfristig anreisen, Zeitverschiebung inklusive.