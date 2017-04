Auch in Freiburg gelang Mainz und seinem Walliser Trainer nicht der erhoffte Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg - im Gegenteil. Ein Treffer von Nils Petersen entschied die Partie im Breisgau zugunsten des Heimteams, das damit in der Tabelle auf Rang 5 vorstiess. Die Diskussionen um den stark angezählten Schmidt, der am Mittwoch seinen 50. Geburtstag feiert, werden weiter zunehmen.

Den Trainer bereits zweimal in dieser Saison gewechselt hat der VfL Wolfsburg, der nur einen Punkt vor Mainz liegt. Und nachdem der Start unter Andries Jonker mit acht Punkten aus vier Spielen geglückt war, kassierten die "Wölfe" ohne die verletzten Ricardo Rodriguez und Diego Benaglio beim 1:4 auswärts gegen Schalke die zweite Niederlage innerhalb von 72 Stunden. Der Effekt des Trainerwechsels scheint bereits ein wenig verpufft zu sein.

Einen wichtigen Sieg feierte der Hamburger SV im Kampf gegen den Abstieg. Die Hanseaten siegten zuhause gegen Hoffenheim 2:1. Nach dem neunten Heimspiel in Serie ohne Niederlage liegt der HSV nun vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Hoffenheim, bei dem Pirmin Schwegler erstmals seit September wieder in der Startaufstellung stand, erlitt vier Tage nach dem Sieg gegen Bayern München im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag - auch, weil das zweitklassierte Leipzig gegen Bayer Leverkusen dank eines Treffers von Yussuf Poulsen in der Nachspielzeit zu einem 1:0 kam.

Keine Sorgen mehr machen muss sich Borussia Mönchengladbach. Die Borussia gewann das rheinische Derby auswärts gegen den 1. FC Köln 3:2. Den Siegtreffer erzielte Captain Lars Stindl in der 81. Minute, als er nach einem Pfostenschuss des eingewechselten Josip Drmic den Abpraller verwertete. Yann Sommer und Nico Elvedi standen in der Startaufstellung der Gäste.

1. FC Köln - Mönchengladbach 2:3 (1:1). - 50'000 Zuschauer. - Tore: 13. Vestergaard 0:1. 18. Clemens 1:1. 55. Traoré 1:2. 58. Modeste 2:2. 81. Stindl 2:3. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Drmic (ab 76.).

Freiburg - Mainz 1:0 (0:0). - 24'000 Zuschauer. - Tor: 70. Petersen 1:0. - Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (verletzt). Mainz mit Frei (ab 59.).

Hamburg - Hoffenheim 2:1 (1:1). - 55'000 Zuschauer. - Tore: 25. Hunt 1:0. 35. Kramaric (Foulpenalty) 1:1. 75. Hunt 2:1. - Bemerkungen: Hamburg mit Janjicic (ab 93.) und Djourou (verletzt). Hoffenheim mit Zuber und Schwegler, ohne Schär (nicht im Aufgebot).

Leipzig - Leverkusen 1:0 (0:0). - 42'558 Zuschauer. - Tor: 93. Poulsen 1:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Coltorti (Ersatz). Leverkusen ohne Mehmedi (Ersatz).

Schalke - Wolfsburg 4:1 (2:0). - 61'298 Zuschauer. - Tore: 6. Burgstaller 1:0. 23. Goretzka 2:0. 49. Caligiuri 3:0. 77. Burgstaller 4:0. 80. Gomez (Foulpenalty) 4:1. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt). Wolfsburg ohne Rodriguez und Benaglio (beide verletzt).

28. Runde. 18.30 Uhr: Bayern München - Borussia Dortmund. - Rangliste: 1. Bayern München 27/65 (67:14). 2. RB Leipzig 28/58 (51:30). 3. Hoffenheim 28/51 (51:28). 4. Borussia Dortmund 27/50 (58:28). 5. SC Freiburg 28/41 (36:47). 6. Hertha Berlin 27/40 (35:34). 7. 1. FC Köln 28/40 (41:34). 8. Borussia Mönchengladbach 28/39 (34:36). 9. Eintracht Frankfurt 28/38 (28:30). 10. Schalke 04 28/37 (37:32). 11. Werder Bremen 28/36 (44:48). 12. Bayer Leverkusen 28/35 (42:44). 13. Hamburger SV 28/33 (28:51). 14. Wolfsburg 28/30 (27:42). 15. Augsburg 27/29 (26:43). 16. Mainz 05 28/29 (36:47). 17. Ingolstadt 27/25 (28:45). 18. Darmstadt 27/15 (17:53).