Zeman (69), der letzte Saison den FC Lugano in der Super League hielt, greift mit Pescara Calcio, dem Tabellen-20. der Serie A, gleich wieder in einem Abstiegskampf ein. Zeman, ein Italiener mit tschechischen Wurzeln, erhielt beim Aufsteiger einen Vertrag bis Ende nächster Saison. Er ersetzt in Pescara den ehemaligen Bayern-Profi Massimo Oddo, der nach der 3:5-Niederlage bei Juventus Turin vom letzten Wochenende entlassen worden ist.

Zeman arbeitete schon vor sieben Jahren in Pescara und führte damals den Klub nach 19 Jahren in die Serie A zurück.