WM 2017 - Endlich WM-Gold oder ist St. Moritz gar verflucht?

1974 und 2003 gab es also keine Goldmedaille für die Schweiz an der Heim-WM in St. Moritz. Was zu Frage führt: Liegt gar ein Fluch auf dem Ort in den Bergen? Nehmen die reichen Stammgäste, die in St. Moritz normalerweise verkehren, allein alles Gold für sich in Anspruch? Ist es sogar die Strafe dafür, dass sich St. Moritz vor 2003 lange Jahre über die Reichen und Schönen definierte?

Ach was! Skifahrer glauben nicht an Geister. Und 2017 kann sowieso alles besser werden. Beziehungsweise goldig. Es gibt zahlreiche Indizien dafür, dass es wirklich klappt mit der ersten Goldmedaille in St. Moritz für eine Athletin oder einen Athleten aus der Schweiz seit Edy Reinalter 1948.

Der Hauptgrund für die Zuversicht heisst Lara Gut. Die 25-Jährige hat im vergangenen Jahr den Gesamtweltcup gewonnen und befindet sich auch in dieser Saison in einer super Form. Im Super-G hat sie drei von vier Rennen gewonnen und war bei ihrem Ausfall mit klarer Bestzeit unterwegs. Kurz: Die Chancen auf Gold sind schon im ersten WM-Rennen am Dienstag sehr gross. «Die Piste in St. Moritz ist ideal auf Lara zugeschnitten. Das Gelände passt perfekt zu den Fähigkeiten, die sie hat», sagt SRF-Ski-Experte Bernhard Russi.

Beat Feuz kann es auch

Die Tessinerin hat in den nächsten 14 Tagen realistische Chancen auf drei Medaillen (Super-G, Abfahrt, Riesenslalom) und kann auch in der Kombi zuschlagen. Spielverderber könnte nur das Wetter sein. Wechselnde Bedingungen haben in St. Moritz schon oft für überraschende Ergebnisse gesorgt. Sollte genau bei Lara Gut also eine Wolke über die Piste ziehen, ist es vielleicht doch ein Fluch.

Neben Lara Gut hat die Schweiz mit Beat Feuz (Bild) noch einen zweiten Kandidaten, um die Goldsehnsucht zu stillen. Beat Feuz hat im März 2016 in St. Moritz am Weltcupfinal die Abfahrt und den Super-G gewonnen. Und auch in dieser Saison hat er gezeigt, dass er sehr schnell ist. Das sind goldene Aussichten.