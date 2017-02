Und genau das ist es, was Sorgen macht. Lara Gut ist die beste Skifahrerin der Schweiz und ihr Fehlen für lange Zeit wäre fatal. Denn sie hat in den letzten Jahren regelmässig für Erfolge gesorgt. Sie hat als erste Schweizerin seit 21 Jahren und Vreni Schneider den Gesamtweltcup gewonnen. Und sie hat ermöglicht, dass in ihrem Schatten Athletinnen wie Wendy Holdener in Ruhe zur Spitze aufschliessen konnten.

Es bleibt daher zu hoffen, dass Lara Gut die lange Zeit der Rehabilitation gut übersteht und vielleicht schon in der neuen Saison wieder sein kann, wer sie war: der Schweizer Ski-Superstar. Wenn nicht, wird dieser Tag gestern in St. Moritz noch aus einem weiteren Grund in die Schweizer Skigeschichte eingehen: Als Tag, an dem sehr vieles anders wurde. Doch noch ist es zum Glück nicht so weit.

Endlich eine Schweizer Goldmedaille in St. Moritz

Auf jeden Fall war es aber ein spezieller Tag in Graubünden. Es waren Stunden im Wechselbad der Gefühle: Freude und Leid waren so nahe beisammen. Das spürten auch die strahlenden Schweizer Medaillengewinnerinnen, die in der eigenen Euphorie über das brutale Schicksal ihrer Kollegin Auskunft geben mussten.

Das war für sie nicht einfach in einem Moment, in dem die Freude im Vordergrund stehen sollte. Beide meisterten es souverän. Holdener könnte nun statt Lara Gut zur grossen Schweizer Figur an dieser WM werden. Im Slalom und im Teamevent könnten weitere Medaillen folgen.

So oder so hat die 23-Jährige gestern Historisches geschafft. 1974 und 2003 reisten die Schweizer Athletinnen und Athleten von den Weltmeisterschaften in St. Moritz ohne eine einzige Goldmedaille ab. Seit gestern ist dieser «Gold-Fluch» vertrieben. Dank Wendy Holdener. Aufgrund der Verletzung von Lara Gut bleibt aber leider auch die bange Frage – wie hoch ist der Preis?