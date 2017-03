Man könnte sagen, dass dieser Raphael Diaz seine aktuelle Mannschaft perfekt verkörpert. Der EV Zug macht in den Playoffs bisher den Eindruck, als könnte ihn nichts und niemand aus der Ruhe bringen. Um sich schlagende und ständig provozierende Genfer? Kein Problem. Aggressive Davoser, die die Zuger ein (Mittel-)Drittel lang dominieren und wie eine Juniorentruppe aussehen lassen? Na und? Die Zuger befinden sich, wie ihr NHL-Rückkehrer, in der Balance. Genügend widerstandsfähig, um schlechte Phasen einigermassen unbeschadet zu überstehen. Aber auch in der Lage, Spiele mit gezielten Efforts zu ihren Gunsten zu entscheiden. So wie mit den drei Powerplaytoren gegen den HCD.

Kreis und die Titel-Idee