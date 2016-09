Das historisch erste Spiel der kosovarischen Nationalmannschaft in einer WM-Qualifikation führte das Team von Albert Bunjaku nach Turku in Finnland. Im Veritas Stadion spielte das Nationalteam am Montagabend erstmals in offizieller Mission und um den Einzug in die Endrunde der Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

Die Finnen gingen in der 18. Minute durch Paulus Arajuuri 1:0 in Führung. Doch in der 60. Minute trifft Valon Berisha per Penalty zum 1:1. Dies war gleichzeitig auch das Schlussergebnis.