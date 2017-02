Der Salon Cresta im Edelhotel ist knapp 70 Quadratmeter gross: 50 Stühle, 2 Sofas, gemacht für maximal 60 Leute. Mindestens doppelt so viele Medienleute stehen sich hier auf den Füssen. Aus Norwegen, Deutschland, Österreich, den USA, der Schweiz – aus allen Ecken dieser Welt sind sie angereist, um über das grosse Ski-Spektakel in St. Moritz zu berichten. Kameramänner, Fotografen, Reporterinnen, Radioschaffende.

Dann kommt sie, Lara Gut Super-Star. Das blonde Haar flattert unter der mit goldenen Pailletten bestickten Sponsorenmütze. Schwarze Bluse, schwarzer Minirock, schwarze Strümpfe, braune, halbhohe Wildlederstiefel. Bevor sie den Raum betritt, klatscht sie mit Medienkoordinator Jérôme Krieg ab. Dicht auf ihren Fersen Filmemacher Nicollò Castelli. Die Steadycam auf Lara gerichtet. Der Tessiner hat 2012 den Spielfilm «Tutti giù» in die Kinos gebracht. Mit Gut in einer Hauptrolle. Jetzt dreht er gemeinsam mit der ehemaligen Profi-Snowboarderin Ursina Haller einen Dokumentarfilm über die Ausnahmekönnerin. Im Frühling feiert «Looking for sunshine» Premiere.

Was wird die Zuschauer erwarten? Lara mit ihrer ersten Gold-Medaille an einem Grossanlass? Das Drehbuch eines Dokumentarfilmes kann vieles vorsehen, Höhepunkte oder Tiefschläge schreibt das Leben selbst. Wie am Sonntag vor einer Woche in Cortina d’Ampezzo. Gut ist im Super-G mit Bestzeit unterwegs, als sie am Tor einhängt.