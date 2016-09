Wie würden Sie Ihren Umgang mit den Spielern beschreiben?

Ich sage immer: Als Coach sollte es nicht das oberste Ziel sein, von den eigenen Spielern geliebt zu werden. Vielmehr sollten sie erkennen, was man investiert und so versucht, Qualität in die Arbeit zu bringen. Man sollte aber auch demütig genug sein, eigene Fehler einzugestehen. So wird man von den Spielern hoffentlich respektiert als Trainer. Natürlich will man geliebt werden – das will ja jeder Mensch. Aber als Coach kann das auch für Unruhe sorgen. Darum steht an erster Stelle: Professionalität – und zwar auf beiden Seiten.

Haben Sie mit einem NLA-Angebot gerechnet oder damit spekuliert?

Seit ich die Schweiz 2011 verlassen habe, habe ich mir immer vorgestellt, hierhin als Trainer zurückzukehren. Aber es ist schwierig, hier einen Job zu bekommen. Darum habe ich auch Salzburg, wo ich ein erfolgversprechendes Umfeld hatte, verlassen. Ich musste diese Gelegenheit packen. Man weiss nie, ob und wann man noch einmal so eine Chance erhält.

Wie kam der Kontakt mit Lausanne zustande?

Ich stand über die Jahre immer in Kontakt mit Lausanne-Sportchef Jan Alston. Als sich dann diese Gelegenheit hier ergab und er mich fragte, ob ich am Job interessiert sei, musste ich nicht lange überlegen. Auch wenn es auf einem persönlichen Level schwierig war, Salzburg zu verlassen. Ich habe mich dort heimisch gefühlt, habe viele Freunde zurücklassen müssen.

Ihr Vorgänger Heinz Ehlers galt als ein Trainer, der aus seinem Team das Maximum herausholen kann. Aber das war den Verantwortlichen in Lausanne nicht mehr gut genug. Wie lautet Ihr Leistungsauftrag?

Zuallererst möchte ich an dieser Stelle Heinz ein Kompliment machen. Er hat hervorragende Arbeit geleistet. Ich habe meine eigene Spielphilosophie. Und im Gespräch mit den Lausanner Verantwortlichen habe ich gespürt, dass ihnen dieser Stil gefällt. Sie wollten einen Stilwechsel.

Was nicht ganz ungefährlich ist. Ehlers hat aus einer mässig talentierten Mannschaft sehr viel herausgeholt. Also ist die Ausgangslage auch für Sie nicht so einfach.

Ich denke, dass in dieser Mannschaft vom Talent her noch mehr Potenzial vorhanden ist. Der Vorteil ist, dass besonders die defensive Basis hervorragend ist. Darauf lässt sich aufbauen. Wichtig ist, dass meine Spieler ohne Angst auftreten und den Puck nicht wie eine heisse Kartoffeln behandeln, sondern auch unter Druck clevere Entscheidungen treffen.

Der Saisonstart ist mit drei Siegen in drei Spielen perfekt. Müssen sie schon auf die Euphoriebremse stehen?

Nein, hier kommt wieder der Prozess ins Spiel. Der hilft nicht nur, bei Siegen das grosse Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, sondern auch, wenn man mal ein paar Niederlagen in Serie kassiert.