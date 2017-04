Schenkel tritt als Olympia-Teilnehmer 2012, als zweifacher WM-Starter (2009 und 2011) und als vierfacher EM-Teilnehmer (2010 bis 2016) ab. 2011 in Daegu war er der erste und bislang einzige Schweizer, der in drei Disziplinen an einer WM startberechtigt war: über 100 m, über 200 m und mit der 4x100-m-Staffel.

Mit seinen persönlichen Bestzeiten von 10,19 und 20,48 Sekunden gehört er über 100 und 200 m zu den schnellsten Schweizern aller Zeiten. Ausserdem hielt er während fünf Jahren mit 15,38 die Schweizer Allzeit-Bestleistung über 150 m.

Neben seinen Einsätzen als Einzelathlet war er als Teamcaptain während Jahren eine Stütze der 4x100-m-Staffel, mit der er an den EM in Barcelona und Zürich zweimal Schweizer Rekord lief.

Die aktuelle nationale Bestmarke, aufgestellt an der Heim-EM im Zürcher Letzigrund-Stadion, liegt bei 38,54 Sekunden. Auch in der Schweizer Rekordstaffel über 4x200 m an den World Relays 2015 in Nassau (1:24,37) war er einer der vier Protagonisten.