Die Athletissima in Lausanne belegte in diesem Ranking den 8. Platz. Mit Luzern (31.), Bellinzona (32.) und Genf (40.) schafften drei weitere Schweizer Meetings den Sprung in die Top 40. Abgesehen von den USA weist kein anderes Land eine solche Dichte auf. Deutschland beispielsweise hat mit Berlin bloss ein Meeting in den ersten 40. Frankreich kommt auf drei.

Die Grundlage für die Bewertung bilden die Qualität des Starterfeldes und die Leistungen im Wettkampf.