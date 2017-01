Dass die Schweiz die meisten Gastarbeiter in der Bundesliga stellt, ist nicht neu. Seit 2013 ist dies so. Doch in dieser Saison hat sie den Spitzenplatz zementiert: 24 Schweizer Spieler plus 1 Trainer (Martin Schmidt in Mainz) stehen auf einer der Lohnlisten der 18 Bundesliga-Klubs – dahinter folgt Österreich mit 18 Profis. Brasilien, früher lange die Nummer 1, folgt auf Rang 3 mit noch 15 Spielern. 24 Schweizer Spieler, jeder schreibt seine eigene, spannende Geschichte. Höhenflüge, Abstürze, Leidenswege – alles ist dabei. Eine Auswahl: