Wobei in der Vorbereitung von Gut nach dem kapitalen Sturz in Cortina fast zu viel Ruhe einkehrte. «Ich sehe auch einen positiven Aspekt», findet Walliser: «Vier Siege in Serie wären vor dem WM-Super-G psychisch eine gewaltige Hypothek gewesen. Jetzt kann sie aus dem Vollen schöpfen. Es ist ihr Berg. Sie kennt fast jeden Zentimeter, sie hat die Radien drauf.»

Gut verwendet identische Worte: «Es ist mein Berg, mein Zuhause. Hier habe ich das Gefühl, noch mehr Energie zu besitzen als anderswo.» Am Dienstag startet sie auf Corviglia zum 37. Mal zu einem Rennen, so oft wie sonst nirgends. Da fiel sie als 15-Jährige erstmals auf, als sie in ihrem ersten FIS-Riesenslalom mit der Nummer 128 den 39. Rang belegte. Und einen Monat später in ihrer ersten Europacup-Abfahrt mit der Nummer 66 Vierte wurde. In der nächsten Europacup-Abfahrt stand sie bereits auf dem Podest, was ihr einen Startplatz in der Weltcup-Abfahrt eintrug. Bei der sie spektakulär kopfüber über die Ziellinie und aufs Podest stürzte. Im Dezember des gleichen Jahres wurde sie im Alter von 17 Jahren und 8 Monaten jüngste Super-G-Siegerin aller Zeiten.

Ohne Druck

Gut blockt Fragen bezüglich ihrer Favoritenrolle mit ihrer Standard-Floskel ab: «Ich gehe an den Start und gebe mein Bestes.» Die Schweizer Mannschaft trainierte am Freitag auf der Lenzerheide. Am gleichen Tag feierte dort Walliser zufälligerweise mit Freunden das 30-Jahr-Jubiläum ihres WM-Doppelsieges. Ein positiver Wink vom Schicksal?

Gut war zwar nicht dabei: Am Sonntag war sie erstmals im Kraftraum, am Montag erstmals wieder auf Ski: «Ich bin froh, überhaupt fahren zu können. Ich hatte bei meinem Sturz in Cortina Schutzengel bei mir. Deshalb spüre ich keinen Druck. Auf der Piste kann ich wieder 100% geben.» Und fügt an, damit vor lauter positivem Denken die Realität nicht komplett ausgeblendet wird: «Ich kann noch nicht lange stehen, und sitzen ist auch nicht das Beste.» Aber Skifahren kann sie wieder. Darauf kommt es am Dienstag an.