Mundo Deportivo: «Barça veredelte seine unglaubliche Leistung! Ein Tor von Sergi Roberto zum 6:1 in der Nachspielzeit vollendet Barças ehrgeizige Mission.»

El Pais: «Barcelona kehrt gegen den PSG zurück: Noch nie gesehen! Dabei war das Spiel nach Cavanis Treffer doch schon entschieden.»

AS: «Barça geht in die Geschichte ein! Mit drei Toren in den letzten sieben Minuten gelingt das Unmögliche.»