Der 58-jährige Berner wohnte von 1993 bis 2003 im Engadin, die letzten acht Jahre in Pontresina. In dieser Zeit war Rufener im Bündnerland als Helikopter-Pilot tätig. An der alpinen Ski-WM 2003 in St. Moritz stand er als Pistenchef im Einsatz. Rufener, der mit seiner Frau und den beiden Töchtern seit seiner Rückkehr nach Nordamerika in der Nähe von Calgary wohnt, arbeitet im kanadischen Skiverband seit vier Jahren als Alpin-Direktor beziehungsweise Alpin-Chef. (sda)