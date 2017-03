Seinen Zorn will er gegen Lugano auf dem Eis in unbändigen Einsatz umwandeln. «Aber auf intelligente Art und Weise», wie er betont. Denn auch Patrick Thoresen weiss: Noch mehr disziplinarische Probleme können sich die ZSC Lions angesichts ihrer kritischen Lage nicht mehr erlauben.

Bleibt die grosse Frage, ob diese Mannschaft in der Lage ist, auf die aktuellen Widrigkeiten zu reagieren. Für Lions-Assistenzcoach Lars Johansson steht das gar nicht zur Debatte: «Wir werden unseren Zweiflern beweisen, dass wir dazu fähig sind.» Ähnlich tönt es bei Thoresen: «Wir hatten schon im Verlauf der Qualifikation unsere Auf und Abs, während welchen wir Lösungen für unsere Probleme finden mussten.» Der Norweger weiss, was es braucht, um die Serie zu wenden: «Wir brauchen mehr Aufopferung, alle müssen bereit sein, den Preis zu bezahlen, um die Tore zu schiessen.»

11 von 13 Playoff-Spielen verloren

Blickt man auf die Statistik, dann spricht derzeit nicht mehr allzu viel für die Zürcher. In den Playoffs sind die Lions in den letzten sechs Auswärtsspielen immer als Verlierer vom Eis gegangen. 2015 setzte es in der Finalserie gegen den HC Davos in der Vaillant-

Arena zwei Niederlagen (2:5 und 3:4, n.V.) ab. 2016 verlor man im Viertelfinal gegen den SC Bern beide Partien in der Postfinance-Arena (1:2 und 0:3).