Anstelle des 36 Jahre alten Briten wird der 24 Jahre alte Stoffel Vandoorne für McLaren an der Seite von Fernando Alonso fahren. Button werde als Entwicklungsfahrer dem Team aber für weitere zwei Jahre erhalten bleiben, teilte der Rennstall am Samstag in Monza mit.

Mit dem fast 300-maligen Grand-Prix-Starter verliert das Starterfeld eine Persönlichkeit. Erst am Freitag hatte Felipe Massa seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt.