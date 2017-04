Wehrlein wird wie beim Saisonstart in Australien durch den Italiener Antonio Giovinazzi vertreten. Wann der mit Nachwehen einer Nackenverletzung kämpfende Wehrlein wieder im Cockpit Platz nehmen wird, ist noch unklar. Die Blessur hatte er sich bei einem Show-Rennen im Januar in Miami zugezogen.

"Das Wichtigste ist für mich, dass ich sehr hart und intensiv trainieren kann, um meine Leistung so schnell wie möglich hundertprozentig abrufen zu können", wird der 22-jährige Wehrlein in einem Communiqué von Sauber zitiert. "Spätestens für den Grossen Preis von Russland sollte ich aber wieder in bester körperlicher Verfassung sein." Davor findet eine Woche nach dem China-Rennen am 16. April der Grand Prix von Bahrain statt.

Der 23-jährige Giovinazzi, der in Australien im 12. Rang ins Ziel kam, gehört dem Nachwuchskader von Ferrari an. In dieser Saison amtet er bei den Italienern als offizieller Ersatzfahrer. Im vergangenen Jahr verpasste er den Titel in der GP2-Serie, die nunmehr als Formel-2-Meisterschaft ausgetragen wird, als Zweitplatzierter im Schlussklassement nur knapp.