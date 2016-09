Das Qualifying verspricht so spannend wie noch nie in der laufenden Saison zu werden. Rosberg, der schon im zweiten Training am Freitag der Schnellste war, führt das Klassement diesmal mit nur 59 Tausendsteln Vorsprung vor Verstappen an. Platz 3 belegte Kimi Räikkönen im Ferrari. Der Finne büsste aber schon eine halbe Sekunde auf Rosberg ein.

Verstappens Teamkollege Daniel Ricciardo wurde Vierter vor Sebastian Vettel im anderen Ferrari. Der Vorjahressieger, der in Singapur insgesamt schon viermal gewonnen hat, beklagte sich über ein instabiles Heck. Lewis Hamilton verpasste gleich zweimal am selben Ort den Bremspunkt und musste deshalb seine schnellen Runden jeweils abbrechen. Der Weltmeister und WM-Führende klassierte sich als Achter.

Nichts Neues gibt es über die Fahrer des Teams Sauber zu berichten. Felipe Nasr und Marcus Ericsson landeten wie in der laufenden Saison gewohnt in den hinteren Regionen des Klassements.

Singapur. Grand Prix von Singapur. Drittes freies Training: 1. Nico Rosberg (GER), Mercedes, 1:44,352. 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,059 zurück. 3. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,508. 4. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,551. 5. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,752. 6. Nico Hülkenberg (GER), Force India-Mercedes, 0,964. 7. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Ferrari, 1,151. 8. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1,454. 9. Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Ferrari, 1,527. 10. Valtteri Bottas (FIN), Williams-Mercedes, 1,595. - Ferner: 17. Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari, 2,941. 19. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 3,604. - 22 Fahrer im Training.