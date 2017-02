Die 23-jährige Kolumbianerin begann ihre Renn-Karriere als Neunjährige im Kartsport in ihrer Heimat. Im Jahr 2012 übersiedelte sie nach Europa, wo sie im Laufe der Jahre in mehreren Formel-Rennserien teilnahm. 2015 erreichte Calderón den zweiten Gesamtrang in der MRF Challenge Formula 2000.

2016 wechselte Calderon in die GP3-Serie, die ihre Trainings und Rennen meist an den Formel-1-Wochenenden fährt. Calderón wird bei Sauber neben Rennsimulator-Trainingseinheiten auch Renningenieur-Coachings im Werk bestreiten sowie an einigen Grand-Prix-Wochenenden vor Ort sein.

Neben ihrer neuen Aufgabe bei Sauber geht Calderón erneut in der GP3-Serie an den Start. In dieser Serie, die sie im Vorjahr im 21. Rang abschloss steht Calderon seit 2016 beim Team Arden International unter Vertrag.