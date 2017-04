Wehrlein litt seit rund drei Monaten an den Folgen eines Crashs und wurde in den ersten beiden Formel-1-Rennen der Saison durch Sauber-Ersatzmann Antonio Giovinazzi ersetzt. Im GP von Bahrain dürfte der letztjährige Manor-Pilot nun mit Marcus Ericsson das Fahrerduo bei Sauber bilden.

Giovinazzi belegte beim Saisonauftakt in Australien den 12. Platz. In China schied der Italiener am letzten Wochenende nach einem selbst verschuldeten Crash aus.