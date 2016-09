Mourinhos Kränkung

Um die Feindschaft zwischen Guardiola und Mourinho zu verstehen, muss man zurückblicken. Ins Jahr 1997. Damals tritt Bobby Robson als Barcelona-Trainer ab. Sein Co-Trainer, ein gewisser José Mourinho, drängt auf die Nachfolge. Den Job aber erhält Louis van Gaal. Der frustrierte Mourinho will Barca verlassen. Bis sich ein Spieler vehement für seinen Verbleib als Co-Trainer einsetzt: Pep Guardiola.

Der ist damals Captain der Katalanen und ein Bewunderer von Mourinhos Fähigkeit, die gegnerischen Teams taktisch zu sezieren. «Die beiden waren sich sehr nah und schätzten sich beruflich und privat sehr», erinnert sich Guardiola-Biograf Guillem Balague. Es gibt ein Video, das Guardiola und Mourinho nach dem Triumph im Pokal der Pokalsieger 1997 in inniger Umarmung zeigt.

Bis heute die letzte Aufnahme der beiden in freundschaftlicher Atmosphäre. 2000 verlässt Mourinho Barcelona und lanciert seine Karriere als Cheftrainer in seiner Heimat Portugal. Er gewinnt mit Porto die Champions League, küsst danach in London den FC Chelsea wach – und ist 2008 ein Kandidat auf den freien Trainerposten in Barcelona.

Der andere Kandidat: Pep Guardiola. Letzterer erhält den Zuschlag, was Mourinho zutiefst kränkte. Das Angebot seines ehemaligen Freundes, erneut Co-Trainer bei Barca zu werden, schlägt er aus. Und lässt einen ersten Giftpfeil in Richtung Guardiola los: «Es gibt Leute, die viel intelligenter sind als ich und es verstehen, ein Image ihrer Selbst zu verkaufen, das ganz anders ist als meines, obwohl sie tief drinnen genau so sind wie ich.»

Im Jahr 2010 wird aus der ehemaligen Freundschaft endgültig Feindschaft: Im Champions-League-Halbfinal treffen Mourinhos Inter Mailand und Guardiolas Barcelona aufeinander. Die 1:3-Hinspielniederlage begründet Guardiola mit der 1000 Kilometer weiten Anreise, die wegen des lahmgelegten Flugverkehrs durch den Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull. «Eine miese Ausrede» für Mourinho. Als Inter im Rückspiel trotz 0:1-Niederlage den Finaleinzug klar macht, tanzt der Portugiese erst auf dem Rasen des Camp Nou und spricht danach von der «schönsten Niederlage meiner Karriere».

Als Mourinho 2010 Real Madrid übernimmt, wird's hässlich. Guardiola gewinnt den ersten Clásico 5:0. «Ich bin stolz darauf, dass die ganze Welt gesehen hat, wir wir Fußball spielen», sagt er. - Im Frühjahr 2011 kommt es zu vier Duellen in 18 Tagen, aus Rivalität wird offene Feindschaft.