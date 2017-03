Auf amerikanischen Hartplätzen - zuerst in Indian Wells, anschliessend in Miami/Key Biscayne, geht es in den nächsten dreieinhalb Wochen um gleich viele Weltranglistenpunkte wie an einem Grand-Slam-Turnier.

Die Stars gehen geschlossen an den Start. Bei den Männern fehlt einzig der Kanadier Milos Raonic (ATP 4), der als Vorjahresfinalist in Indian Wells - einer Oase mitten in der kalifornischen Mojave-Wüste - in der Weltrangliste sicher aus den ersten fünf herausfallen wird. Raonic muss wegen einer Oberschenkelverletzung passen.