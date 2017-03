Ich muss mich wieder an die Intensität eines Rennens gewöhnen. Es ist hart zur Sache gegangen. Schon in der zweiten Kurve ist mir Luca Marini in die Kiste gefahren und ich habe manchmal beim Anbremsen gleich mehrere Plätze verloren.»

Vor einem Jahr beim Saisonstart hat Aegerter Platz fünf geholt. In einem Rennen, in dem es drunter und drüber ging und mehrere Favoriten wegen Frühstarts weit zurückgeworfen wurden. «Ich hatte auf Platz fünf fast so viel Rückstand auf den Sieger wie jetzt auf Rang elf. Wie gesagt: Mit der Klassierung kann ich nicht zufrieden sein, mit allem anderen schon.» Tatsächlich betrug letztes Jahr die Differenz zum Sieger 16,064 Sekunden. Jetzt sind es bloss 17,802. Manchmal sagt die Rangliste tatsächlich nicht die ganze Wahrheit.