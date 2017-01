Dieses Gefühl scheint sie mit vielen ihrer Generation zu einen, denn bei den Australian Open avancieren Oldies zum echten Dauerläufer. Von den 128 Männern im Hauptfeld sind deren 46 über 30 Jahre alt. Etliche gehen dabei wie Haas sogar eher auf die 40 zu. Bei den Frauen sind es immerhin auch 15 reifere Spielerinnen.

Boris Becker, der 1996 in Melbourne seinen letzten Grand-Slam-Titel gewann, kann über dieses aktuelle Phänomen nur staunen: «Damals war ich mit meinen 28 Jahren alt, da war die Karriere zu Ende. Heute sind die Spieler da auf ihrem Zenit und spielen mit über 30 noch sensationell.»

Verschiedenste Motivationen

Und das, obwohl im Männer-Tennis die Physis immer entscheidender geworden ist. Doch die Spieler haben sich den Anforderungen längst angepasst. «Es ist alles viel professioneller geworden», sagt der Österreicher Melzer: «Jeder reist inzwischen mit eigenem Physio, achtet viel mehr auf seinen Körper.»

Ernährung, Regeneration und Fitness – in diesen Bereichen sind die Ü30-Spieler naturgemäss Experten. «Wir haben aber auch einfach die Erfahrung, den Ehrgeiz und den Willen», fügt Haas an, «wir wollen unbedingt dabei sein.»

Die einen treibt dabei der Gedanke an ein Ziel an, das sie in ihrer Karriere noch nicht erreicht haben. Wie beispielsweise bei Nadal, der unbedingt seine zehnte Trophäe in Roland Garros will. Andere reizt schlicht der Wettkampf. Auch Federer möchte es sich selbst gerne noch weiter beweisen, vielleicht noch einen grossen Wurf hinlegen. Ans Aufhören denkt er nicht – obwohl er seit Jahren nach seinem Karrierenende befragt wird.

«Leider haben Spieler wie Sampras oder Edberg einfach mit 29, 30 Jahren aufgehört», sagt der Schweizer, «jetzt ist es für viele Leute schwer zu verstehen, dass jemand mit 35 noch spielt. Aber solange es für mich und meine Familie stimmt, gibt es für mich kein Problem.» Als Multimillionär lebt Federer sorgenfrei. Für viele andere sind aber auch die lukrativen Preisgelder ein Argument, die Tennis-Rente zu vertagen. «Es geht um sehr viel Geld», betont Melzer, «man muss in anderen Jobs sehr lange arbeiten, um das zu verdienen, was man im Tennis verdienen kann. Und dessen sind sich viele bewusst geworden und spielen weiter.»

Besonders bei den Grand-SlamTurnieren lohnt sich das Dabeisein. In der ersten Runde von Melbourne gibt es für den Verlierer 35 000 Euro Preisgeld, damit lässt sich eine halbe Saison finanzieren. Und wer am Ende gar den Pokal in die Höhe stemmen darf, kann sich über 2,1 Millionen Euro freuen. So viel gibt es meist nicht einmal für sechs Richtige im Lotto.

«Tennis war in wirtschaftlicher Hinsicht noch nie in der Position, in der es jetzt ist», sagt Haas, der inzwischen auch als Turnierdirektor beim Masters in Indian Wells fungiert: «Gerade das ist die zusätzliche Motivation.» Ihn selber treibt jedoch etwas anderes an: die Sehnsucht nach einem perfekten Abgang. Sich nicht von einer Verletzung das Ende diktieren zu lassen, sondern für sich selbst zu entscheiden, wann mit der Karriere Schluss ist.

Haas wird diesen Moment in den nächsten Monaten für sich finden. Melzer dagegen schiebt seinen Abschied noch auf: «Ein Sportler spürt, ob er noch grosse Matches in sich hat. Und so lange ich dieses Gefühl noch habe, wäre es falsch, aufzuhören.»