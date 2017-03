Es sind Gedankenspiele, die Petkovic derzeit nicht beschäftigen. Er will nicht zu weit vorausblicken. Und genauso wenig interessieren ihn allfällige Rekorde. Gewinnt die Schweiz in Genf gegen Lettland, bedeutet dies den besten Start in eine Qualifikation der Geschichte. Und sie würde ihre längste Siegesserie überhaupt egalisieren. «Das bedeutet mir gar nichts», beteuert der 53-Jährige, «ich habe meine Zeit nicht auf Wikipedia verbracht. Ob vier, fünf, sechs oder achte Siege – völlig egal. Hauptsache, wir gewinnen gegen Lettland.» Er sagt es mit einem Lachen im Gesicht.

Petkovics gute Laune kommt nicht von ungefähr. Er hat mit seinem Team eine Verwandlung durchgemacht, die noch vor einem Jahr undenkbar schien. Zur Erinnerung: Ende März 2016 fanden die Testländerspiele in Irland (0:1) und gegen Bosnien-Herzegowina (0:2) statt. Die Stimmung war, rund zehn Wochen vor der EM, auf dem Nullpunkt. Und Petkovic an einem Punkt angelangt, an dem er sich ebenfalls hinterfragte.

Doch Trainer und Team gelang es, in der EM-Vorbereitung den Schalter umzulegen. Es entstand ein Spirit, der zu guten Auftritten und immerhin in den EM-Achtelfinal führte. Und nach dem unglücklichen Aus im Penaltyschiessen gegen Polen folgte kein Bruch wie etwa bei den Österreichern. Sondern ein optimaler Start in die neue Qualifikations-Phase. Plötzlich hat man das Gefühl, die Schweiz gewinne mitunter auch Spiele, die sie früher nicht gewonnen hätte – beispielsweise beim 2:0 gegen Europameister Portugal oder dem 3:2 in Ungarn.