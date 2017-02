Man habe diverse Möglichkeiten, ihn zu ersetzen. Gegen Lausanne nahm Luca Zuffi seine Rolle ein. Alexander Fransson oder Mohamed Elyounoussi könnten diese Position ebenfalls spielen. "1:1 kann man Mati aber sicher nicht ersetzen. Und ich habe schon das Gefühl, dass man es merkt, dass er fehlt. Mit seiner Präsenz hinterlässt er eben eine Lücke." Dass er seinen Captain aber trotzdem nicht forcieren will, liegt wohl auch an dem wichtigen Cup-Viertelfinal gegen den FC Zürich, das am nächsten Donnerstag ansteht.

Balanta schmerzt der Rücken

Doch zuerst kommt der FC Luzern am Sonntag ins Joggeli. Ebenfalls zu früh kommt dieses Spiel für Eder Balanta. Der Kolumbianer, der gegen Lausanne unschön auf dem Rücken landete und frühzeitig raus musste, spulte am Freitagmorgen separat seine Runden ab. Diagnose: Wirbelsäulen-Prellung. "Aber auch bei ihm bin ich zuversichtlich, dass es für nächste Woche reicht", so Fischer.

Somit dürfte erneut Manuel Akanji neben Marek Suchy spielen, um die Offensive des FC Luzern zu stoppen. Und diese zeigte sich in den letzten drei Spielen in Torlaune: gegen Lausanne und YB erzielte der FCL jeweils vier Tore, gegen Thun dann zwar nur noch eines. Aber der FCB ist trotzdem gewarnt, so Fischer. Und das nicht erst, seit Luzern YB gleich mit 4:1 abfertigte. "Ich habe schon vorher gewusst, dass sie eine gute Mannschaft sind. Dazu hat es dieses Spiel nicht gebraucht. Aber ja, sie sind im Moment sehr gut unterwegs."

Die Gründe für diese starke Verfassung des nächsten Gegners sieht Fischer vor allem darin, dass das Kollektiv jeweils bis zum Schluss kämpfe, die Mannschaft von vorne bis hinten sehr ausgeglichen sei und es schnelle Spieler habe, "die uns gerade beim Umschalten gefährlich werden können."

Damit Luzern diese Gefahr nicht kreieren kann, hat Fischer aber schon ein klares Konzept: "Wir müssen das, was wir gegen Lausanne in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, am Sonntag von Anfang an zeigen." Damit würde der FCB seine reine Weste im 2017 behalten. Und die Generalprobe für das grosse Spiel vom Donnerstag wäre ebenfalls geglückt.