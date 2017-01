Bereits am Samstag hatten die Seattle Seahawks (26:6 gegen Detroit) und die Houston Texans (27:14 gegen Oakland) die Divisional Round erreicht.

Green Bay, das seine letzten sieben Spiele gewann, muss nun am kommenden Sonntag bei den Dallas Cowboys antreten.

Das Vorrunden-Topteam New England Patriots gegen Houston und die Atlanta Falcons gegen Seattle (jeweils am Samstag) sowie die Kansas City Chiefs gegen Pittsburgh (am Sonntag) spielen die weiteren Teilnehmer der Conference-Championship-Spiele aus.

Im Super Bowl LI am 5. Februar in Houston wird der Nachfolger des bereits gescheiterten Vorjahresmeisters Denver Broncos ermittelt.