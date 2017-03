Welche Spiele der Europameisterschaft 2016 sind Ihnen in Erinnerung geblieben? Besonders viele können es nicht gewesen sein. Allzu oft ist die Taktik im Vordergrund gestanden und sind die Partien ereignislos dahingeplätschert.

Ganz und gar nicht in diese Kategorie gepasst hat jedoch am letzten Vorrundenspieltag der Gruppe F das Duell zwischen Portugal und Ungarn. Die beiden Teams haben es in Lyon so richtig krachen lassen, und am Ende stand ein leistungsgerechtes 3:3. Die beiden Captains Cristiano Ronaldo und Balázs Dzsudzsak waren zweifache Torschützen.

Aufregung um Cristiano Ronald

Diese beiden werden ihre Teams nun auch am Samstagabend in Lissabon ins Stadion da Luz führen, wenn sich diese neun Monate nach dem Spektakel im Rahmen der WM-Qualifikation erneut begegnen. Gehört und gelesen hat man von den beiden Stars seither unterschiedlich viel.

Während Dzsudzsak nach der EM in den Vereinigten Arabischen Emiraten beim FC Al-Wahda Abu Dhabi in die Anonymität abtauchte, aber viel Geld verdiente, verdiente auch Ronaldo viel Geld, ohne aber abtauchen zu dürfen.