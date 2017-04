Nach 257 km setzte sich Van Avermaet im Spurt auf der offenen Rennbahn in Roubaix vor dem Tschechen Zdenek Stybar und dem Niederländer Sebastian Langeveld durch.

Van Avermaet, im letzten Jahr in Rio de Janeiro Olympiasieger geworden, errang seinen ersten Sieg in einem der fünf grossen Eintagesrennen. Letzten Sonntag in der Flandern-Rundfahrt hatte sich der Flame hinter Philippe Gilbert mit Platz 2 begnügen müssen.

Der slowakische Weltmeister Peter Sagan wurde durch gleich zwei Defekte aus der Entscheidung geworfen, und auch dem Belgier Tom Boonen blieb es verwehrt, zum fünften Mal die Kopfsteinpflaster-Classique im Norden Frankreichs zu gewinnen und damit alleiniger Rekordsieger zu werden.