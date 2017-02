Der 36-jährige Spanier vom Team Movistar verteidigte in der letzten Etappe seinen Minimalvorsprung von einer Sekunde auf seinen Landsmann Alberto Contador erfolgreich. Gesamtdritter wurde der Franzose Thibaut Pinot, FDJ-Teamkollege des Schweizers Sébastien Reichenbach. Der 27-jährige Unterwalliser Reichenbach konnte sich nach Rang 3 zum Auftakt der Ruta del Sol in der erweiterten Spitzengruppe halten und wurde am Ende mit einem Rückstand von 52 Sekunden Siebter.