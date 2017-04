Im Halbfinal den HC Davos eliminiert, im Final vom HCD-Junior im Kampf um den Meistertitel vielleicht vorentscheidend auf die Verliererstrasse gebracht: Das war die bittere Erkenntnis aus Sicht des EV Zug.

«Coast to coast» – von einer Küste zur anderen – werden solche Treffer in Nordamerika bezeichnet. Es sind die Tore, die in den Highlights immer wieder gezeigt werden. Tore wie dieses sind auch in der Schweiz eine Rarität. Ramon Untersander schaffte das Kunststück.