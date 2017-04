Kein Wunder: Fontenel ist damals Aargauer Meisterin in der Kategorie U12. Auch Federer ist voll des Lobes: «Chelsea ist eine ganz Herzige. Ich wusste nicht, wie gut sie singt. Dass sie auch noch Tennis spielen kann, war eine grosse Überraschung für die Zuschauer, aber nicht für mich.»Heute ist sie die zweitbeste Schweizerin ihres Jahrgangs. Das Spiel gegen Wawrinka geht mit 7:6, 6:4 an Federer. Die Gewinner des Abends aber sind andere: die Kinder Afrikas. Der Erlös: 1,6 Millionen Franken.

Match for Africa 3: Traumszenario mit Verspätung

Das dritte Match for Africa hätte schon im letzten November stattfinden sollen, doch dann verletzte sich Roger Federer. «Jetzt kommt es fast noch besser», frohlockt der Schweizer. Gast Andy Murray ist inzwischen die Nummer 1 der Welt und Federer amtierender Australien-Open-Sieger. «Das ist ein Traumszenario», sagt Federer. Übertragen wird das Spiel in alle Landesteile, unter anderem von TV24, das bereits ab 19.30 Uhr auf Sendung geht.

Match for Africa 4: Bill Gates, der nervige Edelfan

Es wird nie mehr so einfach wie jetzt, viel Geld für die Stiftung zu generieren», sagt Roger Federer. «Darum gebe ich jetzt Vollgas.» Und wie: Am Dienstag kündigt er für den 29. April in Seattle, USA, das Match for Africa 4 an. Gegner ist John Isner. Mitspieler im Doppel ist Bill Gates, mit 72 Milliarden Dollar Vermögen reichster Mensch der Welt. «Ruhe, ich arbeite», massregelt Federer den Microsoft-Gründer im Werbevideo, das er am Dienstag teilt.