Fragt man Belinda Bencic, so dürfte sich die 19-Jährige wohl eher fühlen, als seien ihr gerade sämtliche schwarzen Katzen Melbournes über den Weg gelaufen.

Serena Williams wurde Bencic in der ersten Runde zugelost – viel schlimmer konnte es für den Auftakt des ersten Grand Slams der Saison kaum kommen. Die 22-fache Major-Siegerin aus den USA meldet sich gerade nach längerer Verletzungszeit gierig nach weiteren Titeln wieder zurück. In Melbourne hat die 35-jährige schon sechsmal triumphiert.

Allzu begeistert dürfte aber auch Williams nicht von ihrer Auslosung sein, schliesslich stand Bencic vor einem Jahr noch in den Top Ten und die Schweizerin konnte das letzte Aufeinandertreffen in Toronto 2015 für sich entscheiden. Doch es folgten Verletzungen und Rückschläge, wie in der Vorwoche in Sydney, als Bencic wegen eines gebrochenen Zehennagels aufgeben musste.