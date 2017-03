Bruch des Sprunggelenks, Riss der Syndesmose und des Innenbands sowie Fraktur des Wadenbeins - der Schaden, den das Foul des Augsburger Verteidigers Konstantino Stafylidis bei Embolo angereichtet hatte, war verheerend. Nach der Operation in der Augsburger Hessingpark-Klinik absolvierte der 20-jährige Basler die Rehabilitation in der Rennbahnklinik in Muttenz.

Chefarzt Frank Denzler persönlich begleitete den prominenten Patienten durch diese Phase: «Bei uns verlief der Heilungsprozess problemlos», sagt Denzler, «doch aufgrund der Komplexität der Verletzung war von Anfang an klar, dass eine Vollbelastung erst nach fünf bis sechs Monaten möglich sein würde. Dann kann man beurteilen, wann eine Rückkehr realistisch ist». Gerade bei einem jungen Spieler sei Geduld im Heilungsverlauf ein entscheidender Faktor, so Denzler. Es sei in jedem Fall besser, einen Monat länger zu warten als die Belastung zu früh zu steigern.