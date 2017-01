Unmittelbar nach Hintermanns Fahrt begann es am Lauberhorn wieder zu schneien, so dass die nachfolgenden Fahrer, die besten nach dem einen Slalom-Lauf, chancenlos blieben. Hintermanns bisheriges Bestergebnis im Weltcup war der 21. Rang, errungen vor knapp einem Jahr in der Abfahrt in Chamonix.

Der Berner Oberländer Nils Mani klassierte sich als Fünfter und realisierte ebenfalls sein bestes Resultat auf dieser Stufe. Der nach dem Slalom führende Walliser Justin Murisier wurde Siebenter, Mauro Caviezel Zwölfter und Carlo Janka Neunzehnter.

Zweiter wurde der Franzose Maxence Muzaton, Dritter der Österreicher Frederic Berthold. Beide realisierten ebenfalls ihr mit Abstand bestes Ergebnis im Weltcup.

Das sind alle Sieger der Lauberhornabfahrt seit 1997: