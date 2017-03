Die Abstände an der Junioren-WM bleiben knapp. Im Super-G der Männer klassierten sich die ersten sechs innerhalb von einer Zehntelsekunde. Swiss Ski verfehlte so die erste Goldmedaille zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden um einen Wimpernschlag. Katja Grossmann war mit zwei Hundertsteln Rückstand am Mittwoch in der Abfahrt auf Platz 2 gefahren, einen Tag später reichte das gleiche Handicap dem Innerschweizer Semyel Bissig sogar "nur" zu Bronze.