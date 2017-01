Die Lauberhorn-Abfahrt musste am vergangenen Samstag wegen heftiger Schneefälle abgesagt werden. Nun wird der Klassiker am übernächsten Freitag in Garmisch-Partenkirchen nachgeholt.

Das ursprüngliche Programm in Oberbayern hat am Wochenende vom 28. und 29. Januar bereits eine Abfahrt und einen Riesenslalom vorgesehen.