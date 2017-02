Als Schlussläuferin der deutschen Frauenstaffel gewann die 23-Jährige die bereits die vierte Goldmedaille an diesen Titelkämpfen sowie die zehnte WM-Medaille in Serie. Dahlmeier hielt auf der Schlussrunde die Teams aus der Ukraine, Frankreich, Tschechien und Italien um ein paar Sekunden in Schach.

Das Schweizer Quartett mit den drei Gasparin-Schwestern und Lena Häcki erfüllte mit dem 13. Rang und 3:23 Minuten Rückstand die Erwartungen nicht.