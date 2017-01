Dem Vorstoss in die Viertelfinals der Top 30 am nächsten kam Roman Furger. Dem Urner fehlten hierfür als 34. 0,59 Sekunden. Dario Cologna büsste auf die Bestzeit des Norwegers Johannes Hösflot Klaebo mehr als zehn Sekunden ein und kam nicht über den 51. Platz hinaus. Sein Hauptfokus in Falun, dem WM-Ort von vor zwei Jahren, liegt jedoch ohnehin auf dem zweiten Wettkampf. Am Sonntag steht in Mittelschweden ein Massenstartrennen über 30 km klassisch auf dem Programm.

Die Viertelfinals verpasst haben auch Roman Schaad (39.), Gianluca Cologna (44.), Jöri Kindschi (53.) und Jovian Hediger (71.). Letzterer, im Schweizer Team derzeit der beste Skating-Sprinter, wurde durch einen Sturz gebremst.

Van der Graaff und Fähndrich weiter

Bei den Frauen dagegen überstanden Laurien van der Graaff als Siebente und Nadine Fähndrich mit Platz 20 die Qualifikation erwartungsgemäss. Die Bestzeit ging auf das Konto der Rekord-Weltmeisterin Marit Björgen aus Norwegen. Der Start zu den K.o.-Runden erfolgt um 13.15 Uhr.