Vor allem aber erinnerte der Auftritt des Schweizers an dessen beste Zeiten. Cologna zog seine Taktik von A bis Z durch. Er hielt sich in der hektischen Startphase aus dem Gerangel raus (Cologna: «Es ist besser, das Rennen nicht früh zu verlieren, als früh zu forcieren.»). Er kontrollierte das Geschehen in der Folge souverän.

Er testete auf der Skatingstrecke seine Konkurrenz zwischenzeitlich mit einer Tempoverschärfung. Und er hielt an vorderster Front mit, als die Post auf der letzten Runde so richtig abging und Sundby im Aufstieg in gewohnter Manier versuchte, die Differenz zum Rest der Konkurrenz herzustellen.

Kurz: Es war die Rückkehr von Cologna zu den Aussergewöhnlichen seiner Sportart. Welch wohltuender Kontrast aus Schweizer Sicht zu den vielen vergangenen Rennen mit der unangefochtenen norwegischen Armada an der Spitze des Weltcup-Feldes.

«Ich kann sie schlagen»

Dario Cologna ist ein Athlet, der sein Selbstvertrauen zeigt. Wenn er spürt, dass die Form stimmt, dann liebt er es, Chef im Ring zu sein. Der Bündner hat aber auch die Grösse, die Leistungen der Konkurrenz zu würdigen.

Ustjugow und Sundby seien derzeit extrem stark, «aber ich komme ihnen näher. In einem einzelnen Rennen kann ich sie auch schlagen». Mit diesem Fazit ist klar: Cologna war sehr zufrieden mit seinem dritten Platz. «Es hat Spass gemacht, bis zuletzt um den Sieg mitzulaufen.»

Ob er dies als derzeitiger Vierter mit 85 Sekunden Rückstand auch punkto Gesamtwertung der Tour de Ski noch wird tun können, daran glaubt der dreifache Olympiasieger nicht mehr bedingungslos. «Dafür müsste den beiden schon etwas passieren und das wünscht man sich keinem Konkurrenten», sagt Cologna und tippt für den Toursieg weiterhin auf den zweitklassierten Norweger Sundby.

Auch weil der Russe in der Vergangenheit immer wieder durch spektakuläre Leistungseinbrüche auffiel. Derzeit deutet allerdings nichts darauf hin. Ustjugow gewann vier seiner letzten fünf Weltcuprennen.

Die Verfolgung am Mittwoch über 15 km in der freien Technik verspricht dennoch Spannung. Das Rennen wird mit den aktuellen Rückständen in Angriff genommen. Cologna hat knapp vor sich den Kanadier Harvey und knapp hinter sich den starken Schweden Hellner.

Vielleicht gelingt es in der Gruppe, gegenüber den beiden Führenden Zeit aufzuholen. Erst recht, weil Neuschnee und stürmische Verhältnisse angekündigt sind. «Wir haben alle das gleiche Interesse», sieht Cologna gute Voraussetzungen für ein «Päckchen».