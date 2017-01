Schon am Vortag, beim Nachholrennen von Wengen, war Beat Feuz in Oberbayern der beste Schweizer gewesen. Da hatten ihm als Fünftem nur 14 Hundertstel zu Rang 3 gefehlt. Zu eben dieser Position reichte es dem Emmentaler mit 0,52 Sekunden Rückstand in der Reprise.

Für Feuz, der am 11. Februar, dem Tag der WM-Abfahrt, 30 Jahre alt werden wird, war es der erste Podestplatz des Winters in der Abfahrt. Vor neun Tagen hatte er sich zudem schon im Super-G von Kitzbühel ebenfalls im 3. Rang klassiert. Der Abfahrts-Dritte der WM 2015 in Beaver Creek unterstrich damit seinen Formanstieg kurz vor Beginn der Titelkämpfe in St. Moritz. Auf der Piste Corviglia hatte er beim Weltcup-Finale im März 2016 sowohl die Abfahrt wie auch den Super-G gewonnen.

Reichelts zwölfter Weltcupsieg

Hannes Reichelt hatte am Freitag in Garmisch angedeutet, dass mit ihm zu rechnen sein würde. Trotz eines groben Fehlers im obersten Teil belegte der 36-jährige Salzburger mit weniger als sechs Zehnteln Rückstand den 4. Platz. Tags darauf fuhr Reichelt souverän zu seinem zwölften Weltcupsieg, den ersten seit März 2015, als er in Kvitfjell die Abfahrt gewonnen hatte. Ebenfalls vor knapp zwei Jahren hatte er sich auch in Garmisch in der Abfahrt bereits einmal durchgesetzt.

Am Samstag distanzierte Reichelt, der in zwölf Tagen in St. Moritz als Super-G-Titelverteidiger antreten wird, Peter Fill um 0,16 Sekunden. Der Italiener war in Garmisch bereits am Vortag auf dem Podest gestanden, als Dritter hinter Travis Ganong und Kjetil Jansrud. In der zweiten Abfahrt kamen jedoch weder der Amerikaner, der gar die Top 10 verpasste, noch der Norweger, der Fünfter wurde, wie gewünscht auf Touren.

Weltmeister Küng Zwölfter

Zweitbester Schweizer wurde Patrick Küng. Der Abfahrts-Weltmeister reihte sich mit 1,4 Sekunden Rückstand auf dem 12. Platz ein. Eine grosse Enttäuschung setzte es hingegen für Carlo Janka ab, der ohne ersichtlichen Fehler fast zwei Sekunden auf Reichelt einbüsste.

Am Sonntag folgt in Garmisch noch der Riesenslalom (Start 1. Lauf um 10.15 Uhr).