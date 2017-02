Neben Teamleader Simon Ammann erhielten auch Gregor Deschwanden, Gabriel Karlen, Killian Peier und Andreas Schuler ein Aufgebot. Letztere vier kämpfen in Finnland in den Trainings um die drei WM-Startplätze neben jenem von Ammann.

Das Anfang Februar kommunizierte WM-Aufgebot des Schweizer Langlauf-Teams wurde wie angekündigt mit zwei weiteren Athletinnen ergänzt, die für einen Einsatz mit der Staffel in Frage kommen. Es sind dies Seraina Boner und Alina Meier. Die 34-jährige Boner war zusammen mit Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff und Nathalie von Siebenthal Mitglied der Schweizer Staffel, die vor Weihnachten beim Weltcup in La Clusaz Sechste wurde. Die B-Kader-Athletin Meier sicherte sich das WM-Ticket dank eines 15. Rangs im Skiathlon anlässlich der U23-Weltmeisterschaften in Park City.

Dem Schweizer WM-Team in Lahti gehören damit 19 Athletinnen und Athleten an: deren 13 aus dem Langlauf, fünf Skispringer sowie der Kombinierer Tim Hug.