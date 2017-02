"Bänder und Knochen sind bei Denise intakt, eventuell hat sie sich ein Seitenband etwas gezerrt", konnte Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher rund sieben Stunden nach Feierabends Sturz eine zunächst befürchtete schwere Knieverletzung ausschliessen. Die 27-jährige Obwaldnerin war kurz nach dem Start bei einer Welle abgehoben worden und gestürzt. Danach humpelte sie weinend über die Piste, ehe sie im Rettungsschlitten in den Zielraum transportiert wurde.

Flatscher sprach auch davon, dass man die Entwicklung in den nächsten Tagen abwarten müsse. "Ich habe sogar die Hoffnung, dass der Winter für Denise noch nicht vorbei ist." Nach Crans-Montana stehen im Frauen-Weltcup noch Rennen in Jeongseon in Südkorea, sowie in den USA in Squaw Valley und Aspen an.