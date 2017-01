Iversen behielt im Massenstartrennen im klassischen Stil in Mittelschweden vor seinem norwegischen Landsmann und Weltcup-Leader Martin Johnsrud Sundby die Oberhand. Der 25-Jährige, der am Samstag im Skating-Sprint Zweiter geworden war, feierte seinen vierten Triumph im Weltcup und den ersten in dieser Saison. Platz 3 ging an den schwedischen Lokalmatador Calle Halfvarsson.

Dario Cologna konnte in den Kampf um die Podestplätze nicht eingreifen und klassierte sich mit 1:22 Minuten Rückstand auf Iversen im 16. Rang. Der Bündner hielt sich während des gesamten Rennens nie ganz vorne auf. Zwar gehörte er lange Zeit einer 16 Läufer umfassenden Spitzengruppe an, lief innerhalb dieser jedoch meist hinten. Zu Beginn der sechsten und letzten 5-km-Runde musste der Münstertaler schliesslich abreisen lassen.

Für Cologna endete damit eine starke Serie von acht Rennen in Folge mit Top-7-Klassierungen. Die Rennen am kommenden Wochenende in Pyeongchang, dem Olympia-Ort 2018, lässt der Tour-de-Ski-Dritte aus.

Der Entlebucher Ueli Schnider gewann als 30. ebenfalls noch einen Weltcup-Punkt. Er klassierte sich unmittelbar vor dem Rekord-Weltmeister Petter Northug und dem Bündner Jonas Baumann.