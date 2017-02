Die Schweizer Skifahrer trumpfen an den Weltmeisterschaften in St. Moritz auch in der Kombination der Männer gross auf. Der Berner Luca Aerni holt sensationell Gold, Mauro Caviezel sichert sich hinter Titelverteidiger Marcel Hirscher aus Österreich Bronze.

Der 24-jährige Aerni aus Grosshöchstetten nutzte die sich ihm bietende Chance und zeigte als Dreissigster nach der Abfahrt mit der Startnummer 1 in der Entscheidung den Lauf seines Lebens. Am Ende entschied eine Hundertstel zugunsten des Berners im Duell mit Hirscher, dem Weltmeister vor zwei Jahren in Vail/Beaver Creek. Mauro Caviezel lag 0,06 Sekunden hinter Aerni zurück.