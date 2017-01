Es war in Cortina angerichtet für den vierten Super-G-Triumph in Serie von Lara Gut. Doch die Tessinerin, die Siegerin in Lake Louise, Val d'Isère und vor Wochenfrist in Garmisch schied kurz vor dem Ziel nach mit Abstand bester Zwischenzeit aus.

Gut berührte bei annähernd Tempo 100 mit ihrer rechten Seite schmerzhaft ein Tor. Von der Wucht wurde die 25-Jährige gedreht und schied aus. Auf der Fahrt ins Ziel schüttelte Gut ihre rechte Hand, auch hielt sie sich kurz den rechten Oberschenkel.

Wohl nichts Gravierendes

Im Zielraum blieb die fünffache Saisonsiegerin, die am Vortag in Cortina in der Abfahrt triumphiert hatte, längere Zeit im Schnee liegen. Dies geschah aber wohl mehr aus Enttäuschung, denn einige Minuten später gab Gut Entwarnung. Es sei nichts Gravierendes, so die Tessinerin, die vor ihrem Ausfall um 0,78 Sekunden vor der nachmaligen Siegerin lag.

Danach begab sich Gut sofort ins Teamhotel, um sich möglichst schnell von ihrem vor Ort anwesenden Osteopathen behandeln zu lassen. Zog sich Gut ausser den vermuteten Prellungen am Oberarm und Oberschenkel nicht mehr zu, dann bleibt sie trotz des ärgerlichen Zwischenfalls für den WM-Super-G in zehn Tagen die grosse Favoritin.