161,9 km/h

Schneller als Johan Clarey war am Lauberhorn noch keiner unterwegs. 2013 wurde der Franzose im Haneggschuss mit der Rekordgeschwindigkeit von 161,9 km/h gemessen. Den Streckenrekord hält Kristian Ghedina. Der Italiener absolvierte die gut 4,5 Kilometer lange Abfahrt 1997 in 2:24,23 Minuten.

4 Hundertstelsekunden

Knapper als 1994 war die Entscheidung in der Lauberhornabfahrt nie. William Besse gewann vier Hundertstelsekunden vor den zeitgleichen Marc Girardelli und Peter Runggaldier. Den klarsten Sieg der Weltcupgeschichte feierte Franz Klammer. Der Österreicher war 1975 unglaubliche 3,54 Sekunden schneller als Herbert Plank auf Platz zwei. Deutlich grösser waren die Vorsprünge in den Anfängen. Karl Molitor, mit 11 Siegen Rekordhalter am Lauberhorn, siegte einst mit 9 Sekunden Vorsprung.

110000 Franken

Jahrelang wurden am Lauberhorn für jedes Rennen 100000 Franken Preisgeld verteilt. In diesem Jahr sind es 110000 Franken, 2017 sogar 120000 Franken. In diesem Jahr erhalten die Sieger der Rennen 41500 Franken, für Rang 30 gibt es noch 450 Franken.